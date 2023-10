Torna mercoledì 1 novembre 2023 su viale Toselli a Legnano la tradizionale Fiera dei Morti. Saranno 170 i banchi che si distribuiranno lungo un tratto di quasi un chilometro fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta.

Fiera dei morti: in arrivo 170 bancarelle a Legnano

Saranno presenti bancarelle commerciali, di artigianato, di prodotti agricoli ed etnici oltre a battitori e artisti di strada. Nella fiera i cani dovranno essere condotti al guinzaglio e, se di taglia medio-grande, dovranno avere la museruola. Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 20.

Viale Toselli sarà chiuso al traffico dalle 5 a mezzanotte nel tratto fra via Santa Caterina e la rotatoria con corso Magenta. Nello stesso orario saranno chiusi anche viale Gorizia, tra via Santa Caterina e via Cantore; via Cuttica, nel tratto Montenevoso – Toselli; via Bissolati, nel tratto Montenevoso – Toselli; via Cuzzi, tra viale Toselli e viale Gorizia; via Santa Caterina fra viale Gorizia e via Montenevoso; via del Castello (rampa di accesso a viale Toselli).

I percorsi alternativi per le auto

La chiusura di viale Toselli implica percorsi alternativi per chi, percorrendo lo stesso Toselli, deve raggiungere via san Michele del Carso e dovrà, per questo, svoltare in via Cantore, girare a sinistra in via Montenevoso, prendere via Guerciotti, via Ratti, corso Magenta sino alla rotatoria con il Toselli. Chi proviene, invece, da via San Michele del Carso e deve dirigersi verso l’autostrada dovrà svoltare alla rotatoria in corso Magenta, prendere viale Gorizia, girare in via Santa Caterina e riguadagnare così il Toselli.

Il servizio dei bus urbani (linee A, B, H) che tocca i due cimiteri seguirà l’orario festivo.