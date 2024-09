Fauni, fate, elfi ed esseri alati: saranno queste creature da fiaba a popolare il parco della biblioteca di via Cavour a Legnano per “Voci del bosco”, lo spettacolo in programma venerdì 6 settembre alle 20.45 che rientra nel cartellone degli eventi de “La Bella estate” per i bambini e le bambine.

Fiabe nel bosco nel parco della biblioteca

Nello spettacolo d’immagine messo in scena dal Teatro dell’Aleph con attori e trampolieri gli abitanti delle selve e dei boschi introducono alla nuova stagione con un rito fiabesco, celebrato al lume delle lanterne, tra danze e cascate di coriandoli. Il lavoro, ricco di poesia, è adatto a tutte le età.

L’ingresso è libero e gratuito e non occorre prenotazione.