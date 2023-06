Festa della musica e libri Sabato 17 giugno

Sabato 17 giugno 2023 sarà una giornata ricca di eventi culturali a San Vittore Olona con le letture al mattino e nel pomeriggio il Festival della musica.

Festa della musica e libri a San Vittore

Alla mattina dalle 11.00 alle 12.00 presso la Biblioteca "Villa Adele" si terrà la presentazione del libro "Sacche d'Estate" di U.M Garipoli, giovane autore parabiaghese. La presentazione rientra tra gli appuntamenti di "San Vittore Olona, Città che legge-Città che scrive".

Al pomeriggio invece, grande novità per il nostro territorio. Dalle ore 16.00 fino alle 23.00 partecipiamo in collaborazione con il Corpo Bandistico Sanvittorese alla 29° Edizione della Festa della Musica,

evento promosso da Ministero della Cultura, Commissione Europea, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Il gran finale con la banda

La nostra edizione prevederà l'apertura da parte dell'associazione culturale L'Aereoplano, orgoglio del nostro territorio per il continuo lavoro di promozione della musica a tutti i livelli. Seguiranno altre

band e la chiusura serale vedrà protagonista la nostra "banda" con un concerto tutto da ascoltare intitolato " Le note delle donne".

Sarà presente anche Radio Punto e un servizio di ristoro food truck. Per l'occasione metà della piazza del mercato verrà chiusa dalle ore 12.00 di sabato 17 giugno fino alla mezzanotte.