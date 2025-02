Festa della Donna, sabato a Bareggio spettacoli e letture in sala consiliare

Si avvicina la Festa della Donna 2025 e con essa le iniziative che le associazioni e l'Amministrazione comunale di Bareggio stanno organizzando per celebrare al meglio questa sentita ricorrenza.

Festa della Donna, a Bareggio serata in sala consiliare

L'appuntamento è per questo sabato, 22 febbraio, alle 21. Nella sala consiliare Primo Levi di Bareggio di via Marietti 8 andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Profumo di mimosa", messo in scena dall'attrice Sarah Macchi.

A seguire, verrà dato spazio a una serie di letture denominate "Profilo di Donna" a cura dell'associazione Donna È, che come ogni anno contribuisce a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina sulle tematiche della parità di genere. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Bareggio.