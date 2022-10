Volontari del verde protagonisti dell'Onomastico della Terra

Onomastico della Terra, volontari del verde all'opera a Legnano.

Grande partecipazione di volontari

Grande partecipazione da parte dei volontari del verde alla manifestazione (organizzata dalla Consulta 3 Oltresempione con Uildm Legnano, Aspi, Anffas Legnano, Wwf Legnano-Insubria, Spazio Incontro Canazza, Istituto di istruzione superiore agrario Mendel e Gruppo Ciceroni Legnano), l'Onomastico della Terra.

L'iniziativa nella cornice del parco ex Ila

Un'iniziativa svoltasi nella cornice del Parco ex Ila, in via Colli di Sant'Erasmo, luogo dalle peculiarità quasi uniche: è un pezzo di «bosco in città», infatti fa parte del Parco Bosco dei Ronchi che si estende a nord verso i rioni Canazza e Olmina, ed è un «giardino storico», spazio progettato dall’uomo di specifico interesse pubblico per le sue caratteristiche paesaggistiche e dalla rilevanza storica. È inoltre tutelato dalla Soprintendenza ed è partner del progetto Regis (Rete Giardini Storici)-Fondazione Cariplo, volto alla sua valorizzazione.

Il programma in corso di svolgimento

Alle 9.30, dalla sede della Croce rossa di via Ragazzi del '99, è stato dato il via alla Run for Parkinson's, evento podistico ludico motorio non competitivo aperto a tutti di sette chilometri con arrivo alla sede Aspi di via Girardi angolo Cinque Giornate. Dalle 10 i volontari per il parco hanno eseguito appunto i lavori di manutenzione del verde, pulizia del sottobosco, verniciatura di palizzate, bacheche e panchine. Alle 10.30 il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano ha organizzato invece una passeggiata didattica A mezzogiorno c'è stata quindi la messa a dimora della «Pianta dell’anno 2021», a cui ha fatto seguito il pranzo (per il quale è richiesto un contributo di 5 euro a persona).

Gli eventi pomeridiani

Dalle 14.30 riprenderanno le attività di pulizia e manutenzione del parco e si terrà una visita botanica a cura degli studenti e dei docenti dell'agrario Mendel alla scoperta delle essenze del parco. Inoltre, da quest’anno, saranno organizzate, sempre a partire dalle 15.30, attività ludiche per bambini e famiglie. La giornata si concluderà alle 17.30 con la merenda.