Vittuone si anima con la Festa della Madonna del Rosario

Una festa, quella della Madonna del Rosario a Vittuone, che ha coinvolto grandi e piccini per l’intera giornata di ieri, domenica 15 ottobre 2023.

Le celebrazioni per la Madonna del Rosario

Le celebrazioni hanno preso avvio alle 10.45 quando si è svolta la processione e la benedizione dei mezzi agricoli in piazza Italia. Presente alla cerimonia anche il Corpo Musicale Giuseppe Verdi.

E in centro... bancarelle, musica, stand e divertimento

Cerimonie religiose, ma non solo. Infatti dalle 10 alle 18 per le vie del centro sono stati presenti bancarelle, stand di associazioni, giostre per i bambini, punti ristoro, punti musica e mostra degli elaborati dei bambini "I draghi siamo noi!". Inoltre, al centro Cardinal Ferrari era esposto il mercatino degli Angeli.

Alle 16 infine, in piazza Italia, lo spettacolo per bambini "Un Dr-ago in un pagliaio".