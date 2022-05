Vince San Magno, il Palio è rossobiancorosso

Vince San Magno: sono i rossobiancorossi ad aggiudicarsi l'edizione 2022 del Palio di Legnano.

L'ordine della finale

Alla mossa San Magno, San Martino, Sant'Ambrogio, San Bernardino.

I fantini e i cavalli

Per i rossobiancorossi di San Magno, Valter Pusceddu e Star; per i biancoblù di San Martino, Carlo Sanna e Wintoto; per i gialloverdi di Sant'Ambrogio, Giuseppe Zedde e The Boy Wonder; per i biancorossi di San Bernardino, Federico Arri e Quanti ne siete.

San Magno trionfa

Ad aggiudicarsi l'edizione della ripartenza (dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020 e il Palio "a metà" dello scorso anno, quando la pandemia impose la cancellazione della sfilata) è stata la contrada San Magno. Il fantino Valter Pusceddu su Star ha condotto l'intera gara e ha chiuso in prima posizione. Seconda Sant'Ambrogio, terza San Martino, quarta San Bernardino.

L'esultanza del popolo rossobiancorosso

Il popolo rossobiancorosso, che aveva atteso la finale intonando cori, si è riversato sul campo trionfante e si è stretto attorno al Crocione, dopodiché si è diretto in corteo verso la basilica.

Il ricordo del "doc" Alessandro Centinaio

Prima della finale, come già era avvenuto venerdì sera in occasione della Provaccia, un sentito omaggio ad Alessandro Centinaio, responsabile della Commissione veterinaria del Palio e nome di spicco del mondo equestre internazionale, spentosi nel marzo scorso a 68 anni. "Non possiamo non ricordare il nostro 'doc', Alessandro Centinaio, recentemente scomparso, che ha dedicato 30 anni della sua vita affinché il Palio di Legnano potesse fregiarsi del titolo di Palio di eccellenza riconosciuto in tutta Italia e certificato dal Ministero. Insieme a lui e grazie a lui, Legnano può dire: 'Oggi ha vinto il Palio'".