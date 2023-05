Vince Legnarello, il Palio 2023 è giallorosso

Vince Legnarello, sono i giallorossi ad aggiudicarsi l'edizione 2023 del Palio di Legnano.

Vince Legnarello

In finale al canapo San Bernardino (fantino Gavino Sanna, cavallo Biancorosso), La Flora (fantino Valter Pusceddu, cavallo Tigre), Sant'Ambrogio (fantino Giuseppe Zedde, cavallo Andromeda), Legnarello (fantino Antonio Siri, cavallo Woody Woodpecker). Alle 22 prima mossa falsa. Una decina di minuti dopo arrivano un richiamo a Sant'Ambrogio e uno a Legnarello, perché stanno rendendo difficilissima la mossa. Poi altre due mosse false, infine il via alla corsa, con il cavallo di San Bernardino che inciampa e perde posizioni, Sant'Ambrogio che tenta di recuperare senza riuscirci nonostante il cavallo fosse molto in forma e rimane in seconda posizione, e Legnarello che stacca le altre contrade e agguanta la 12esima vittoria della propria storia.

L'esultanza giallorossa

Immediatamente, il popolo giallorosso si riversa sul campo trionfante e si stringe attorno al proprio eroe, Antonio Siri detto Amsicora, e all'agognato Crocione. Dopodiché, via in corteo verso la chiesa di contrada.