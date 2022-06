Vigili del fuoco: torna la festa Insema ai pumpier da ca' nostra

Ritorna, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, uno degli appuntamenti classici dell’estate inverunese: Insema ai pumpier da ca’ nosta.

Vigili del fuoco volontari di Inveruno in festa al Cortile del Torchio

La festa è organizzata dall’associazione Amici dei Pompieri di Inveruno odv e dai Vigili del fuoco volontari di Inveruno e si terrà nel Cortile del Torchio, in via Marcora, da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio 2022. Le serate vedranno cene a tema e spettacoli musicali; si partirà con «La nuova realtà ‘74», l'1 luglio «The Mcchicken Show», rock band; il 2 si esibiranno i GaryBaldi Bros, mentre il 3 il palco sarà dei «I CantaMilano». Domenica 3 luglio, dalle 9.30 alle 12, l’immancabile appuntamento per i bambini con «La città del piccolo pompiere», un percorso di giochi al termine del quale verrà rilasciato ad ogni bimbo l’attestato di partecipazione. Sarà anche l’occasione, per tutti, per visionare i mezzi di soccorso e le loro attrezzature, in dotazione ai pompieri volontari della caserma di via Lazzaretto. Il servizio bar e ristorazione sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 19, la domenica anche a mezzogiorno. Per prenotazioni: whatsapp al 345.3443415, oppure mail a segreteria@vfv-inveruno.it