L'appuntamento

Torna dopo due anni la festa patronale

Luna park, spettacoli , musica e street food

La luce in fondo al tunnel. Dopo 2 edizioni annullate a causa dell'emergenza Covid, quest'anno la Festa Patronale di Vermezzo con Zelo diventa Vermezzo con Zelo in Festa, un ‘iniziativa per tornare ad una vita sociale normale. Ricordiamo che l'evento rispetta le linee guida sanitarie come da ordinanza regionale e nazionale. Tre giorni di festa a partire dal venerdì 27 maggio a domenica 29. Il bosco in città sarà uno dei luoghi di aggregazione principali di questa festa. Ospiterà 3 giorni di street food, spettacoli comici e teatrali e molte altre sorprese.

Oltre a queste proposte, per i più piccoli e non solo, giostre al luna park, eccellenze enogastronomiche per tutti i gusti e golosi, pinsa romana, porchetta, zucchero filato, hamburger... e sabato alle 21.00 spettacolo con “Fubelli”, comico di Colorado Cafè

