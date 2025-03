Vendita benefica di abiti firmati come nuovi per aiutare le donne in difficoltà

Abiti e accessori firmati, usati ma come nuovi, in vendita per beneficenza.

Vendita benefica di abiti firmati usati per le donne in difficoltà

A promuoverla per sabato 29 e domenica 30 marzo è il Centro italiano femminile di Legnano. Torna infatti Girl power - da donna a donna, la raccolta fondi, arrivata alla terza edizione, che si concretizza attraverso una catena di solidarietà.

Ecco tutti i passaggi di un circolo virtuoso "da donna a donna"

Così il Cif Legnano spiega i vari passaggi che rendono possibile il circolo virtuoso:

"La catena di solidarietà è composta da donne che regalano i loro abiti e accessori, molti dei quali di firma, i titolari della Boutique Lorenzo che li raccolgono e li controllano, le volontarie del Cif che li dispongono nelle sale della villa Jucker e organizzano la vendita, altre donne che li acquistano. Il ricavato servirà ad aiutare donne in difficoltà. Si chiude così un circolo virtuoso: da donna a donna".

In Villa Jucker sarà allestita anche una mostra fotografica

La vendita benefica si terrà in Villa Jucker (via Matteotti 3) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. L'inaugurazione è in programma per le 11 di sabato 29: nell'occasione sarà presentata la mostra fotografica "Anonime" che ritrae donne immigrate i cui volti non riconoscibili sono inondati da una luce che vuole essere segno di speranza. Gli scatti sono del fotografo Alessandro Uttaro.