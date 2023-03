A Bareggio uno spettacolo teatrale contro la mafia: saranno tre le date previste.

"U Parrinu": lo spettacolo teatrale contro la mafia

"U Parrinu": questo il titolo dello spettacolo teatrale per educare alla legalità organizzato dal Comune, in collaborazione con l'Istituto Perlasca, in occasione della Giornata contro le Mafie.

L'attore protagonista, Christian Di Domenico, in gioventù ha conosciuto personalmente don Pino Puglisi, il prete ed educatore ucciso dalla mafia a Palermo nel 1993.

Le date

Tre le date previste: giovedì 16 marzo 2023 alle 9 per gli alunni della scuola secondaria di Bareggio; venerdì 17 marzo alle 9 per gli studenti della scuola secondaria di Bareggio; sabato 18 marzo alle 21 rappresentazione gratuita aperta al pubblico all'auditorium di via Madonna Assunta di San Martino.

Lo spettacolo, in particolare, è finanziato con i fondi del Ministero dell'Interno a favore dei Comuni i cui amministratori hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni.