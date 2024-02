Una rassegna di eventi sulla pace

È ormai partita la rassegna promossa dall’Amministrazione di Arluno in collaborazione con il Coordinamento la pace in Comune e la Parrocchia di Arluno S.S. Pietro e Paolo "Vuoi veramente la pace? Costruiamola insieme!".

Una rassegna per la pace: ne parlano sindaco e assessore

Questa settimana, a parlarne, sono stati il sindaco Moreno Agolli e l’assessore alle Politiche sociali Matteo Zappa che, attraverso un video alla cittadinanza, hanno spiegato i motivi che muovono l’iniziativa.

"Abbiamo deciso di organizzare la rassegna in questo periodo poiché la pace è messa in forte discussione a causa di tutti gli eventi bellici che capitano nel mondo e che sono sempre più vicini a noi - hanno affermato - Abbiamo pensato di creare un percorso informativo, di conoscenza e approfondimento".

I tre incontri previsti

L’assessore Zappa ha poi preso la parola, spiegando nel dettaglio gli incontri che si susseguiranno e che hanno avuto inizio lunedì 19 febbraio 2024.

"L’dea è parlare di pace secondo tre prospettive: una prima legata al tema importantissimo del disarmo, con la partecipazione di Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne nazionali della rete “pace e disarmo” - ha continuato - Un secondo incontro coinvolgerà Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente e aree di crisi, e sarà un incontro che cercherà di ragionare sulla pace e sulla guerra a partire dalle vittime, in particolare le donne. Il terzo parlerà di educazone, dell’importanza di costruire la pace nel rapporto tra giovani e adulti, e vedrà la partecipazione di don Cludio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano".

Dopo l’appuntamento di lunedì, il prossimo è previsto per mercoledì 6 marzo alle 21 in sala consiliare in piazza De Gasperi con «Donne vittime di guerra, Donne costruttrici di pace». L’ultimo invece sarà mercoledì 20 marzo nella Sala di Comunità Sant’Ambrogio in corso Papa Giovanni XXIII, sempre alle 21, con «Giovani, conflitti ed educazione - Offrire futuro per coltivare la pace».

(Nella foto di copertina, da sinistra il sindaco Moreno Agolli e l'assessore Matteo Zappa)