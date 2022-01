Una raccolta solidale a Castano in vista dell'Epifania

L'idea

Una raccolta solidale in vista dell'Epifania: è quella organizzata da Aila (Associazione Italiana Lotta Abusi), in collaborazione con il Comune di Castano Primo.

La raccolta solidale in vista dell'Epifania: di cosa di tratta

Hanno scritto gli organizzatori:

"Sapendo che avanzeranno pandori e panettoni, si è pensato di raccoglierli per consegnarli alle famiglie che causa Covid hanno perso il lavoro, ai bimbi meno fortunati che si trovano in strutture con mamme detenute, agli anziani in difficoltà, ai senzatetto e alle comunità per poveri. Chi volesse aiutarci donando qualcosa regalerà un po' di magia ed un sorriso a chi si trova purtroppo in difficoltà".

Cosa si potrà donare

Oltre a pandori e panettoni, i cittadini potranno consegnare anche alimenti a lunga conservazione, pasta, riso, scatolame, guanti in lattice, carta casa, detersivi per la pulizia della casa, detersivi per lavatrice, prodotti per igiene personale, assorbenti, pannolini bimbi, colla adesiva, dentiere. Sarà ben accetto qualsiasi prodotto alimentare.

Come e quando consegnare

I prodotti potranno essere consegnati in municipio (corso Roma) nei seguenti orari e giorni:

- Martedì 4 gennaio 2021 dalle 16,00 alle 17,30

- Mercoledì 5 gennaio dalle 9,30 alle 11,30

- Venerdì 7 gennaio dalle 9,30 alle 11,30

Per Info : ailaorsatti@virgilio.it, tel. 340/1580846