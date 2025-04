Una nuova scenografia, "Dettagli di storia" e un intero mese di eventi

Una nuova scenografia per il Palio di Legnano.

Nuova scenografia per il Palio

Quest'anno la storica kermesse (in calendario per domenica 25 maggio) vedrà la presenza di un nuovo fondale allo Stadio Mari, ma anche nuove bandiere nelle otto contrade, manifesti non solo in città ma anche nei comuni vicini e diretta televisiva dell'intera giornata. Sono le novità dell'edizione 2025, che è stata presentata nella Sala degli stemmi del municipio dalla Fondazione Palio di Legnano (rappresentata dal vicepresidente Luca Roveda e dai consiglieri di amministrazione Alberto Romanò e Massimiliano Roveda), dal cavaliere del Carroccio Andrea Monaci e dall'assessore alla Cultura e al Palio Guido Bragato. Dopo un minuto di raccoglimento per la morte di Papa Francesco e i saluti dell’assessore Bragato, che ha ricordato l’importante lavoro che Fondazione Palio sta portando avanti, ha preso la parola il vicepresidente dell'ente Luca Roveda che, prima di entrare nel vivo delle novità del Palio, ha voluto ricordare l’appuntamento con la letteratura storica La storia tra le righe, che si è appena concluso a Legnano.

La Storia tra le righe

Sono numeri importanti quelli presentati da Amanda Colombo, direttrice artistica del festival letterario del quale quest'anno è andata in scena la terza edizione, svoltasi dal 4 al 7 aprile tra il Castello Visconteo e Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. Numeri che ancora una volta hanno portato al successo una manifestazione cresciuta sempre di più negli anni e che in questa edizione ha portato in città autori del calibro di Duccio Balestracci, Marco Balzano, Marco Buticchi, Franco Cardini, Alessia Gazzola, Laura Pepe, Alessandra Selmi, Beppe Severgnini e Matteo Strukul. Nei quattro giorni del festival sono stati 31 gli incontri organizzati con un totale di oltre 3mila partecipanti. Invece, le visualizzazioni su Facebook sono state 395mila, mentre sul web oltre 14.800.

Le novità al campo

Il vicepresidente Luca Roveda ha poi presentato la nuova scenografia che sarà montata allo Stadio Mari sul lato della partenza dei cavalli, al posto del telo provvisorio che nelle ultime edizioni ha sostituito la vecchia scenografia, ormai inutilizzabile, con i capitani delle contrade che potranno così tornare nella loro posizione sopra la zona della mossa. Una scenografia imponente, la cui realizzazione è iniziata nei giorni scorsi.

La campagna di comunicazione

A presentare la campagna di comunicazione 2025 è stato il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci. Il claim è "Dettagli di storia" e quest'anno si è voluto puntare sull’elemento distintivo più particolare del Palio: i suoi costumi storici, mettendone in luce alcuni particolari. Saranno otto i "Dettagli di storia", uno per ognuna delle otto contrade. Le fotografie sono state realizzate da Diego Molaschi, mentre la parte grafica da Officina delle Idee.

Oltre alle quattro strutture in ferro già posizionate in alcuni punti strategici della città (in centro, al Castello, nell'Oltrestazione) e ai cartelloni di 6 metri per 3 diffusi in città, quest’anno è stata aumentata la diffusione della campagna sulle linee extraurbane degli autobus per coprire anche i principali comuni nei dintorni di Legnano.

Un mese di eventi

Alberto Romanò ha presentato quelle che sono le date clou di avvicinamento al Palio 2025, partendo dalla traslazione della Croce, in programma inizialmente per sabato 26 aprile alle 16.30 e poi spostata a domenica 27 aprile alle 19.30 a causa della proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Le cerimonie di rito saranno poi l’investitura civile dei capitani, l’iscrizione delle contrade al Palio e la presentazione ufficiale delle reggenze (sabato 10 maggio), la veglia della Croce (venerdì 16 maggio) e la traslazione della Croce dalla basilica alla chiesa della contrada vincitrice (domenica 1 giugno). La giornata del Palio, domenica 25 maggio, inizierà con la Messa sul Carroccio alle 10, alle 14.30 partirà la sfilata storica da piazza Carroccio, mentre l'appuntamento al campo è alle 15.30 con il carosello storico delle otto contrade, gli onori al Carroccio, la carica della Compagnia della Morte e la corsa ippica. Durante tutta la giornata, viene riproposta l’iniziativa della festa medievale al Parco Falcone Borsellino.

Manieri aperti giovedì 1

Le contrade, in attesa del grande giorno, apriranno le loro porte giovedì 1 maggio per il consueto appuntamento dei Manieri aperti. Per l’occasione, la Fondazione Palio metterà a disposizione quattro trenini gratuiti disponibili per tutta la giornata, per accompagnare i visitatori in tour nelle otto contrade, con tappa anche in Famiglia Legnanese dove sarà allestita un’esposizione fotografica "Ricordi di Palio, 30 anni di immagini". Al Castello invece sarà allestito un accampamento medievale a cura dell’Ordine dei Cavalieri di Legnano. Il programma completo su www.paliodilegnano.it.

La diretta televisiva

Sarà Rete55 quest’anno a trasmettere la diretta televisiva della giornata del Palio, annunciata da Massimiliano Roveda, con la ripresa delle immagini fin dal mattino. Saranno inoltre riproposte le tavole rotonde.

Il Peso presentato in Regione

La presentazione del Peso 2025 si terrà venerdì 9 maggio in Regione Lombardia, alla presenza delle reggenze, degli sponsor e di organi istituzionali regionali.

Vendita dei biglietti

I biglietti per l'edizione 2025 del Palio saranno in vendita nella sede della Fondazione (vicolo delle Contrade) a partire da sabato 3 maggio.

Tutte le foto (quella di copertina e quelle della gallery) sono di Vittorio Crespi