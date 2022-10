Una grande festa in biblioteca per la Giornata dei Nonni

Una grande festa dominata dalle letture tra nonni e nipoti. E' l'evento svoltosi nella mattinata di oggi, sabato 1 ottobre, a Legnano, proprio in occasione della Giornata dei nonni.

L'iniziativa in biblioteca

L'iniziativa è stata un successo ed è arrivata a suggellare una serie di incontri, tutti rigorosamente ospitati in biblioteca, dove, una volta al mese dei dolcissimi nonni e nonne volontari si sono dedicati alla lettura animata di favolette. Una bella occasione per favorire lo scambio intergenerazionale e per far parte attivamente della nostra (biblio) comunità. Occasione che quest'oggi si è ripetuta ed è stata seguita dal Concorso Superlettore 2022.

Le premiazioni del Superlettore

Dopo le letture, infatti, sono stati scoperti i libri più votati al concorso del Superlettore 2022. Per l'occasione sono stati consegnati diplomi e gadget a tutti i partecipanti.