Un pomeriggio musicale all'Albergo del Nonno

L'iniziativa a Parabiago

Sono iniziati gli eventi natalizi alla casa di riposo comunale di Parabiago Albergo del Nonno.

Un pomeriggio musicale alla Casa di riposo comunale di Parabiago Albergo del Nonno grazie alla Banda cittadina.

Il pomeriggio in musica all'Albergo del Nonno

Domenica 28 novembre 2021 alla casa di riposo comunale di Parabiago la Banda di Parabiago ha allietato gli ospiti con un pomeriggio musicale. Gli orchestrali del gruppo parabiaghese hanno eseguito brani natalizi ma anche melodie conosciute, e sono stati molto apprezzati dagli ospiti della struttura.

Il Natale in Rsa: i prossimi eventi

Lo spettacolo ha aperto il periodo di eventi organizzati per festeggiare il Natale in Rsa. I prossimi appuntamenti prevedono incontri in videoconferenza con i bambini della Scuola Materna di via Brescia per uno scambio di auguri e con studenti e professori del Liceo Cavalleri di Parabiago per il progetto “Un sorriso al telefono” che vedrà ospite anche una rappresentanza di una scuola spagnola. Sarà anche indetto un concorso tra i parenti per premiare il “Miglior addobbo natalizio”.