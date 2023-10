Un momento di riflessione per ricordare Giuseppe Baglio

In occasione dell’anniversario della nascita dell'ex sindaco di Vittuone Giuseppe Baglio, avvenuta il 3 ottobre 1928, la Fondazione che porta il suo nome organizza un momento di ricordo e riflessione.

Il momento di ricordo è organizzato per domenica 8 ottobre 2023, quando è prevista una visita guidata al municipio di piazza Italia a Vittuone, dove sono esposte alcune tra le tante opere artistiche raccolte proprio grazie a Baglio.

A partire dalle 11 di domenica 8 ottobre con ritrovo all’ingresso del municipio di Vittuone avrà inizio la visita.

Hanno spiegato dalla Fondazione Giuseppe baglio:

"Saremo accompagnati da Pino Deodato, pittore, autore di alcune delle opere che vedremo e grande amico di Peppino, che evocherà per noi la figura di Baglio. Al termine, nella sede della Fondazione Giuseppe Baglio in piazza Bartezzaghi 4, ci sarà un ulteriore momento di riflessione, verrà offerto un aperitivo e ci sarà l’occasione per scambiare quattro chiacchiere, conoscere la Fondazione e visionare altre opere e testimonianze dell’attività politica di Peppino lì conservate".