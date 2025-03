Un mese di eventi per la Giornata internazionale della donna a Legnano.

Giornata internazionale della donna: un mese di iniziative

Il ricco calendario di iniziative organizzate dal Comune di Legnano insieme con le associazioni del territorio, i sindacati e alcuni istituti superiori e i nidi comunali della città parte domani, mercoledì 5 marzo, con la proiezione di un film in Sala Ratti e si conclude domenica 30 marzo con la vendita benefica di abiti usati nella sede della Famiglia Legnanese.

"Un programma ricco che è frutto di un lavoro di rete"

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei commenta:

"Come ogni anno la Città di Legnano offre un programma ricco per la Giornata internazionale della donna, un programma che è il risultato di un lavoro di rete fra l’Amministrazione e le forze vive della città. Il calendario presenta un’ampia varietà di iniziative, dalle conferenze alle mostre, dalle proiezioni di film al teatro, dalla musica alle iniziative benefiche alle camminate, dando quindi occasioni per riflettere su temi di strettissima attualità, e che rappresentano la quotidianità per moltissime donne, ma anche momenti da vivere con l’attività fisica. Uno dei grandi temi svolti da queste iniziative è la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed è significativo che, in occasione del workshop organizzato da Afol Metropolitana, per supportare le donne che vorranno partecipare è stato pensato uno spazio dedicato ai bambini. Trovo importante che, in un incontro al Castello il 19 marzo, si tratti anche di medicina di genere, un tema ancora poco conosciuto e che rappresenta una svolta anche sotto il profilo scientifico nell’affrontare i temi della prevenzione e della cura delle principali patologie".

Corner fotografico e workshop d'orientamento gratuito

Tra le iniziative in programma da segnalare, nella giornata di sabato 8 marzo, dalle 10 alle 17 in via Luini "Sii la donna che vuoi essere", a cura della Commissione Pari opportunità; nel pomeriggio Palazzo Leone da Perego, il Focus donne e lavoro, il workshop d’orientamento gratuito Pathway Donne organizzato dalla Commissione Pari opportunità e da Afol Metropolitana.

"Sii la donna che vuoi essere", a cura della Commissione Pari opportunità, è un "corner" dove tutte le donne potranno farsi scattare una fotografia: le foto andranno a comporre un collage che sarà condiviso attraverso una pagina social dedicata e altre piattaforme con l’obiettivo di valorizzare la forza e l’autenticità delle donne e di promuovere le associazioni di volontariato che le supportano. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà nelle Gallerie Cantoni.

Il workshop d’orientamento gratuito Pathway Donne organizzato dalla Commissione Pari opportunità e da Afol Metropolitana è un'opportunità per tutte le donne di ripensare il proprio percorso professionale e i talenti sviluppati attraverso la propria esperienza di vita. Il workshop si rivolge in particolare alle donne che hanno avuto, o che continuano ad avere, responsabilità di cura quotidiane e che si trovano fuori dal mercato del lavoro e l'obiettivo dell’incontro è aiutarle a valorizzare quelle esperienze maturate fuori dal contesto lavorativo "tradizionale" e acquisite nel tempo, mostrando loro che si tratta di competenze spendibili e valorizzabili in un contesto professionale. Il caregiving, la maternità e la gestione quotidiana della casa, infatti, rivelano delle competenze che possono essere messe a frutto nel mondo del lavoro. Il workshop, inoltre, ha tra gli obiettivi quello di fornire alle partecipanti gli strumenti necessari per definire un progetto di vita che consenta loro di affrontare il ritorno al lavoro in modo equilibrato e sostenibile. Durante il workshop i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo a cura della cooperativa Stripes, nell’ambito del progetto Hub-Out. Per maggiori informazioni e per partecipare è possibile scrivere a orientamento@afolmet.it.

Anche quest’anno il manifesto della Giornata internazionale della donna è stato realizzato dagli studenti del liceo artistico Carlo Dell’Acqua di Legnano coordinati dal professor Gaetano Salvatore Drago ed è stato frutto di una selezione fra più elaborati da parte dell’Amministrazione comunale. Il manifesto vincitore è quello realizzato da alcuni studenti della classe 4ª C indirizzo grafico: Sofia Tallarita, Jiacheng Zhu, Michelle Candela e Peter Saporito. Il manifesto reinterpreta la famosa foto di una donna con la copia del Corriere della Sera del 6 giugno 1946, che annuncia la vittoria della Repubblica al referendum. Questo soggetto, oltre a rappresentare un momento di svolta nella storia del Paese, testimonia il ruolo fondamentale giocato dalle donne nel processo democratico. Per la prima volta nel 1946, infatti, le donne hanno avuto la possibilità di votare; un momento che segna una tappa fondamentale nel cammino verso la parità di genere. Il sorriso della giovane donna diventa quindi un simbolo di speranza, di libertà e di un futuro più equo.

Il programma completo degli eventi

Mercoledì 5 e giovedì 6 marzo alle 21 in Sala Ratti (corso Magenta 9) sarà proiettato il film "Tatami" di Amir Ebrahimi presentato a cura del Cineforum Mario Pensotti Bruni (le proiezioni sono riservate ai soci con ingresso a tessera, i non soci, se ci saranno posti disponibili, potranno accedere acquistando il biglietto a 5 euro).

Sabato 8 marzo, dalla mattina, sul sito internet del Liceo Galilei, sarà messo a disposizione "Le donne della Costituzione", un video realizzato dagli studenti dell'istituto superiore coordinati dalla professoressa Antonella Mischis che dà voce alle loro riflessioni in merito al lavoro svolto dalle donne impegnate nella stesura della nostra Carta costituzionale.

Dalle 10 alle 17, in piazza San Magno (di fronte al municipio), "Sii la donna che vuoi essere", iniziativa promossa dalla Commissione Femminile Pari opportunità in collaborazione con l'associazione CiAiutiamo, Wow Woman, il Centro ricreativo San Giorgio e la Casa del volontariato. Sarà allestito un corner dove tutte le donne che lo vorranno potranno farsi scattare una fotografia: le immagini raccolte andranno a formare un video che sarà condiviso attraverso una pagina social dedicata e altre piattaforme con l'obiettivo di valorizzare la forza e l'autenticità delle donne e di promuovere le associazioni di volontariato che supportano le donne. Tutte le partecipanti riceveranno in omaggio un gadget. In caso di maltempo, l'iniziativa si terrà alle Gallerie Cantoni.

Dalle 10 alle 11.30, allo Spazio Incontro Canazza di via Girardi 27B, il Gruppo di mutuo aiuto sulle dipendenze affettive proporrà la presentazione del libro "Lasciamole andare", che accompagna nel mondo di chi ha vissuto una dipendenza affettiva. Seguirà un aperitivo. L'evento è gratuito ma su prenotazione (da effettuare entro giovedì 6 marzo allo 0331.541516).

Dalle 14.30 alle 17.30, nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli 10), la Commissione Femminile Pari opportunità del Comune di Legnano e Afol Metropolitana proporranno il workshop "Donne e Lavoro", dedicato alle donne con responsabilità di cura che vogliono riscoprire talenti e competenze utili a un nuovo obiettivo professionale. Nella sala attigua si terrà un laboratorio creativo per i figli delle partecipanti, organizzato dalla Cooperativa Stripes nell'ambito del progetto Hub-Out. Per informazioni orientamento@afolmet.it.

Per l'intera giornata, "Con gli occhi dell'uomo - Gli uomini raccontano le donne", a cura della Cooperativa Stripes: pubblicazione sui social di una mostra digitale volta a descrivere la figura della donna attraverso gli occhi degli uomini che usufruiscono dei nidi comunali della città.

Dalle 19.45, al ristorante Dinner The Mode di via Matteotti 3, cena benefica a cura del Centro italiano femminile di Legnano, per raccogliere fondi a sostegno degli interventi di solidarietà dell'associazione (per quanti si sono prenotati entro il termine del 3 marzo).

Alle 21.30, al Centro Pertini-Il salice di via dei Salici angolo via delle Rose, "Le donne: un percorso nell'arte - Artemisia Gentileschi e Beatrice Cenci", spettacolo teatrale a cura di Luciano Mastellari. Informazioni e prenotazioni rivolgendosi di persona al bar del Centro Pertini entro giovedì 6 marzo, oppure telefonando al 339.6871789 (Mara) o scrivendo ad ati.legnano.mazzafame@gmail.com.

Domenica 9 marzo, alle 14.30, alla Casa del volontariato di via dei Salici 32, ritrovo per la 8 Marzo Run - Donne partigiane in ricordo di Cristina Dell'Orto, a cura dell'Associazione Circolo Santa Teresa Mazzafame odv, dell'Associazione Pari e dispari e dell'Associazione Il Condor. A tutte le partecipanti sarà consegnato un omaggio realizzato dal Gruppo Donne Ornella del Circolo Santa Teresa, seguirà una passeggiata nel Parco Alto Milanese con soste nel corso delle quali il Circolo, la Scuola di Babele e il Gruppo Alta voce leggeranno brani incentrati sulle donne partigiane; al ritorno, alla Casa del volontariato, è previsto un intervento dell'Anpi Legnano. Seguirà una merenda a cura del Laboratorio di quartiere Mazzafame e della Uildm. Per tutto il pomeriggio, book corner a cura della biblioteca civica. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato a domenica 16 marzo.

Da lunedì 10 a sabato 22 marzo, nella biblioteca civica di via Cavour 3, sarà allestita "Anonime", mostra fotografica a cura del Centro italiano femminile e della biblioteca comunale che vuole raccontare, attraverso i ritratti di donne immigrate le storie invisibili che spesso restano nascoste dietro il concetto di immigrazione. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero il lunedì dalle 14 alle 18.50, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.50, il sabato dalle 9.30 alle 18.

Martedì 11 marzo, dalle 21, in Sala Ratti (corso Magenta 9), "Voci di donne", performance letteraria e narrativa a cura della Compagnia dei gelosi. L'iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall'Associazione Filo rosa Auser - Cgil Ticino Olona e dal Coordinamento Donne dello Spi.

Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo, in Sala Ratti (corso Magenta 9), proiezione del film "Il caftano blu" di Maryam Touzami a cura del Cineforum Mario Pensotti Bruni (le proiezioni sono riservate ai soci con ingresso a tessera, i non soci, se ci saranno posti disponibili, potranno accedere acquistando il biglietto a 5 euro).

Mercoledì 19 marzo, dalle 9.30 alle 13, nella Sala Previati del Castello di Legnano (piazza della Concordia 1), "La medicina di genere: cos'é? Parliamone", incontro promosso dalla Fnp-Cisl.

Giovedì 20 marzo, alle 20.45, in Villa Jucker (via Matteotti 3), "Per la donna che conta - Conoscere gli strumenti finanziari per gestire le proprie risorse", incontro a cura del Centro italiano femminile e di Soroptimist international che si propone di fornire informazioni sul tema dell'economia e rendere consapevoli le donne che la libertà di scelta dipende anche dal possesso di un reddito personale.

Venerdì 21 marzo, alle 20.30, al Teatro Tirinnanzi (piazza 4 Novembre 4), "Il Barbiere di Siviglia", serata musicale benefica a favore della Croce rossa italiana di Legnano

Nella foto di copertina: il manifesto della Giornata internazionale della donna realizzato dagli studenti del liceo artistico Carlo Dell’Acqua