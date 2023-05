Una giornata di formazione a Sedriano sulla prevenzione e contrasto alle truffe nei confronti dei cittadini.

Un incontro per prevenire le truffe

"Non ci casco-Truffe? No grazie": questo il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Sedriano e dall’assessorato alla Sicurezza per giovedì 11 maggio 2023 e rivolto a tutti i cittadini.

L'appuntamento

L’appuntamento sarà alle 15 in sala Mario Costa in piazza del Seminatore.

I relatori del pomeriggio informativo saranno il comandante della Stazione dei Carabinieri di Sedriano Luca Avitabile e il comandante della Polizia Locale sedrianese Gianluca Cancelli.