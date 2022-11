Un 25 novembre davvero speciale

Ad Albairate il gesto dei ragazzi della III D ha emozionato il primo cittadino Flavio Crivellin. Alunni in prima fila contro la violenza di genere.

Un gesto emozionante

“Avere i ragazzi delle scuole, ospiti in sala consiliare per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne è stato qualcosa di straordinario – ha affermato il sindaco - Siete stati fantastici, oltre ogni aspettativa, per i vostri elaborati, per la partecipazione e il messaggio di rispetto che avete fatto vostro.

E poi... mi sono visibilmente commosso di fronte al gesto profondo e dimostrativo che hanno compiuto le studentesse e gli studenti della III D. Una ciocca dei loro capelli in segno di solidarietà alla mobilitazione internazionale a difesa delle donne iraniane, come a quelle in tutto il mondo, vittime di soprusi e violenze”.

Il sindaco ha poi ringraziato il vicesindaco Maria Cristina Trezzi che ha condotto l'organizzazione degli eventi organizzati per “Albairate dice no alla violenza di genere”, ai relatori Regina Caterina, Maria Garbini , Silvia Modica, Leonardo Miucci, Antonio Scognamiglio e a tutti i docenti che hanno collaborato.

Grazie anche ai Lions di Abbiategrasso per la donazione della panchina rossa che ha messo in moto la creazione dell'incontro formativo fuori classe.

“Ancora una volta, voglio ringraziare i ragazzi, artisti che hanno rappresentato il disagio nella violenza di genere – ha aggiunto - attori principali dell'evento di venerdì mattina, 25 novembre 2022, soprattutto protagonisti del futuro e portatori della cultura del rispetto”.

Nastro rosso per la Polizia Locale

Nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Comando PL di Albairate ha aderito all'invito della Delegazione ANCUPM Lombardia, ad esporre un nastro rosso sulle auto della Polizia Locale. Un simbolo, un impegno.