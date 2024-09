Us Legnanese: conto alla rovescia per la 105esima Coppa Bernocchi

Legnano si prepara ancora una volta a ospitare il grande ciclismo.

Presentati gli ultimi eventi della stagione

La Us Legnanese 1913 ha svelato ieri, martedì 10 settembre, i dettagli della Stralegnanese by Night e della Coppa Bernocchi, gli ultimi due appuntamenti del calendario 2024 della storica e blasonata realtà sportiva cittadina. Grandi campioni, autorità, sponsor e amici dello sport hanno partecipato a una mattinata che ha celebrato non solo il ciclismo e la corsa, ma anche il forte legame con il territorio e l’impegno collettivo nel promuovere valori positivi attraverso attività sportive di altissimo livello. È stato Luca Roveda, presidente della Us Legnanese a salutare i presenti rincordando la passione, l’impegno e il lavoro di squadra dei suoi ragazzi per organizzare manifestazioni di tale portata. Il tutto con l’insostituibile e fondamentale supporto di sponsor, volontari e istituzioni, in nome delle quali il presidente ha salutato Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Regionale Lombardo Fci, e Luca Arrara, presidente del Comitato Provinciale Milanese Fci, entrambi accorsi in città per la presentazione della 105esima edizione della Coppa Bernocchi.

Un'edizione speciale della Coppa Bernocchi

Cuore della conferenza stampa, la presentazione della 105esima Coppa Bernocchi - 48esimo GP Banco Bpm, competizione che da sempre richiama i più grandi nomi del ciclismo internazionale. La leggenda delle due ruote Giuseppe Saronni, capace di aggiudicarsi l’edizione del 1980 e quella del 1981 della prova legnanese, ha ricordato il fascino e la tensione di questa gara, per lui di casa, e ha riconosciuto l’impegno della Us Legnanese nel mantenere vivo lo spirito del ciclismo sia ad altissimi livelli, sia in ambito giovanile, in un contesto decisamente più complesso rispetto agli anni d’oro di questo sport in Italia. Gianni Dolce ha infine illustrato il percorso e i dettagli tecnici della Coppa Bernocchi 2024: 174 chilometri con partenza dal centro di Legnano alle 12:20 per un breve trasferimento al chilometro zero posto quest’anno a San Giorgio su Legnano. Dopo quattro traguardi volanti (Nerviano, Parabiago, San Vittore Olona e Cerro Maggiore), il tracciato, modificato rispetto a quello dello scorso anno per rendere la prova ancora più spettacolare e tecnica, rientra a Legnano per dirigersi al tradizionale circuito della Valle Olona: un Gran Premio della Montagna sulla salita di Caramamma e sette ripetizioni del circuito prima di ritornare verso Legnano per il gran finale su viale Toselli.

Una corsa solidale

L’attenzione si è poi spostata sulla Stralegnanese by Night, prova non competitiva di corsa su strada in calendario venerdì 13 settembre: un’occasione unica per attraversare la città in notturna, senza il traffico cittadino e godendo di una insolita e affascinante prospettiva. La partenza è prevista per le 20.15 dal Castello. Chi parteciperà contribuirà anche a fare del bene, poiché parte del ricavato delle iscrizioni verrà devoluto all’associazione Ananke Family Ets, che si occupa di aiutare i giovani che soffrono di disturbi alimentari.