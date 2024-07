Tutto pronto per la Notte in Centro

Jazz, dj set, cibo e divertimento. E' il menu della Notte in Centro di Legnano, che andrà in scena venerdì 19 luglio.

Notte in Centro, dopo il rinvio per maltempo Legnano ci riprova venerdì 19 luglio

Inizialmente previsto per venerdì 21 giugno, ma poi rimandato per maltempo (non senza suscitare polemiche), l'evento organizzato dai componenti del Distretto urbano del commercio (Amministrazione comunale, Unione Confcommercio Legnano e Camera di commercio) e inserito nel cartellone della Bella estate, proporrà eventi di musica dal vivo, pianobar e dj set diffusi fino all'1 nelle attività di somministrazione nel centro cittadino, da piazza Raoul Achilli al Parco Donatori del sangue, da corso Garibaldi a corso Magenta, dall'area ex Cantoni a piazza Don Sturzo. Complessivamente saranno una trentina le attività di somministrazione che "usciranno" dai propri esercizi proponendo menu particolari. Ci sarà inoltre la possibilità di fare spese in oltre 50 attività commerciali, aperte per l'occasione. Non sarà dunque necessario aspettare settembre, come si era preventivato in un primo momento dopo che la pioggia aveva fatto saltare l'appuntamento del 21 giugno, per vivere una serata di divertimento tra negozi aperti e proposte di intrattenimento, evento diventato ormai tradizionale nel calendario degli appuntamenti estivi della città di Legnano.

"Contenti che il confronto abbia portatoa una soluzione nell'interesse di tutti"

Il sindaco Lorenzo Radice dichiara:

"A quattro settimane esatte dalla prima data siamo riusciti a concordare e riprogrammare la Notte in Centro: è stato il risultato di un lavoro di ascolto e di sintesi fra tante esigenze portato avanti con i rappresentanti all’interno del Duc, per cui ringrazio tutti e, in ambito comunale, gli uffici Eventi e Polizia Locale. La Notte in Centro è infatti un evento complesso, sia sotto l’aspetto organizzativo sia per quello gestionale, trattandosi di una manifestazione diffusa e richiedendo il coordinamento e l’ingaggio di tanti attori per garantire la sua buona riuscita. Siamo convinti che il confronto, partito subito dopo l’annullamento della data di giugno, abbia portato a una soluzione nell’interesse di tutti: adesso confidiamo che, questa volta, le condizioni del tempo ci diano una mano e che Legnano possa vivere un momento veramente speciale, come è sempre stata questa notte".

"L'auspicio è che sia anche un'occasione di lavoro per i nostri commercianti"

Il presidente dell'Unione Confcommercio di Legnano Paolo Ferré commenta:

"Siamo soddisfatti per la decisione dell’Amministrazione comunale di assecondare il nostro desiderio di tenere a luglio la Notte in Centro dopo l’annullamento per cause meteorologiche, quindi indipendenti dalla nostra volontà, della data di giugno. Sappiamo di aver chiesto uno sforzo e apprezziamo il fatto che l’evento si possa tenere in un momento consono, che coincide con il periodo dei saldi. Il mio auspicio è che questa Notte sia, oltre che un momento di divertimento e svago, anche un’occasione di lavoro per i nostri commercianti: da sempre sostengo che questo evento rappresenti, con il richiamo che esercita sulle famiglie con bambini e sui giovani, un modo per vivere Legnano creando sicurezza, quindi una situazione che è nell’interesse di tutti".

L'evento principale della serata sarà il concerto jazz in piazza San Magno

Evento principale della serata sarà, alle 21.30, il concerto jazz in piazza San Magno, realizzato in collaborazione dalla Scuola di musica Niccolò Paganini e dall’Amministrazione comunale e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che vedrà sul palco la Monday Orchestra diretta da Luca Missiti (una big band nata nel 2006 che dal 2017 calca regolarmente il palco del Blue Note di Milano) e con il sassofonista e clarinettista Paolo Tomelleri nel ruolo di solista e Sabrina Olivieri, Humberto Amesquita e Tony Arco come guest star. Il concerto è a ingresso gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione a questo link: https://bit.ly/TheMondayOrchestraScuolePaganini. Al termine dj set.

Tutte le variazioni alla viabilità cittadina (alcune strade saranno chiuse già dalle 13)

In occasione della Notte in Centro saranno diverse le variazioni alla viabilità cittadina. Il divieto di circolazione sarà istituito, a eccezione dei veicoli dei residenti, dalle 13 di venerdì 19 luglio all’1.30 di sabato 20 luglio in via Corridoni, tra vicolo Corridoni e piazza Carroccio; corso Garibaldi da corso Italia a via della Vittoria; piazza Castelfidardo; via San Domenico; via Gigante (i residenti e i veicoli in sosta nel parcheggio sotterraneo possono transitare in direzione di via Bixio); piazza Don Luigi Sturzo; piazza Raoul Achilli nel tratto compreso tra via Buozzi e via Banfi; piazza Europa; via Palestro nel tratto compreso tra via Seprio e via Cavallotti; largo Seprio. Dalle 18 di venerdì 19 luglio all’1.30 di sabato 20 luglio in via Crispi e via Verdi. Dalle 21 di venerdì 19 luglio all’1.30 di sabato 20 luglio in largo Tosi. Parcheggi disponibili: via Matteotti/Gilardelli, aperto h24, e Cantoni (ingresso da via Tirinnanzi), aperto fino alle 2.30 di sabato 20 luglio.