Tutto pronto per la Festa dello Sport: 60 associazioni in vetrina

E' di nuovo Festa dello Sport a Legnano.

Domenica 8 settembre torna la Festa dello Sport al Parco Falcone Borsellino

L'appuntamento con l'edizione 2024 dell'attesa kermesse è in calendario per domenica 8 settembre. L'evento, organizzato dall’Associazione società sportive legnanesi (Assl) in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con il patrocinio del Comitato regionale Lombardia del Coni, è stato presentato nella mattinata di oggi, martedì 3 settembre, dall'assessore allo Sport Guido Bragato, dal presidente della Commissione Sport del Comune di Legnano Letterio Munafò e dal presidente dell'Assl Carlo Bandera. L'evento si terrà al Parco Falcone Borsellino dalle 10 alle 18. Una sessantina circa di società sportive presenteranno le proprie discipline nei loro stand e ne daranno dimostrazioni nelle 17 aree tematiche all’interno dell'area verde (le aree tematiche riguarderanno: basket, volley, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, ginnastica aerobica, ginnastica acrobatica, danza, pesistica, atletica, calcio, football americano - flag, rugby, scherma, arrampicata, baseball - softball e arti marziali).

"Appuntamento immancabile nel calendario della manifestazioni in città"

Dichiara l’assessore Guido Bragato:

"Come Amministrazione siamo impegnati dall’inizio del nostro mandato a riqualificare, valorizzare e incrementare il patrimonio delle strutture sportive legnanesi così da mettere gli atleti nelle condizioni migliori per praticare la loro disciplina. Un’iniziativa come questa Festa, appuntamento immancabile nel calendario delle manifestazioni in città, contribuisce non soltanto a far conoscere la singola associazione o ad avvicinarsi a una disciplina specifica, ma aiuta anche a cogliere la ricchezza del mondo sportivo legnanese. E il Parco Falcone Borsellino, area centrale che stiamo facendo vivere con iniziative diverse fra loro ma accomunate dall’obiettivo della socializzazione, si è dimostrato un ambiente ideale per valorizzare al meglio tutte queste proposte".

Si potranno provare tante discipline e magari scoprire il proprio talento

Dice il presidente dell'Assl Carlo Bandera:

"Nelle settimane appena trascorse, molti di noi hanno potuto conoscere e apprezzare, con le Olimpiadi, tante discipline, anche quelle sbrigativamente definite sport minori, si sono emozionati seguendone le gare e tifando per gli atleti azzurri. Domenica ci sarà la possibilità di vedere da vicino e provare tanti sport, fra i quali sicuramente, ce ne sarà qualcuno in cui ognuno potrà esprimere al meglio il suo talento. Oltre alla Festa, inoltre, vogliamo fare la nostra parte per trasmettere una sana cultura dello sport; per questo, con il contributo di associazioni culturali, sociali, ecclesiali, istituti scolastici, federazioni sportive e il patrocinio del Comune, organizzeremo, il 26 settembre, un incontro pubblico per riflettere sul valore dello sport come strumento educativo e di inclusione e che, fin dal titolo, con una citazione di Nelson Mandela, chiarisce questa visione: 'Io non perdo mai! O vinco, o imparo'. Lo stimolo a riflettere sullo sport è arrivato da un componimento realizzato dagli studenti dell’ora di Religione della docente Paola Cogliati".

Un incontro sul valore dello sport come strumento educativo e di inclusione

L’incontro, a ingresso libero, si terrà alle 20.45 nel teatro dell’istituto Barbara Melzi e vedrà atleti, allenatori ed educatori dialogare sull'importanza educativa dello sport, sulla sua funzione decisiva nella trasmissione di valori fondanti del vivere insieme. La sfida è quella di contribuire alla crescita dei giovani con uno strumento privilegiato, quale è la pratica sportiva, per aiutare a sviluppare talenti e un senso forte di umanità. L’evento rientra nel più ampio progetto di ScenAperta, "La cultura dello sport in scena", sostenuto da Fondazione Ticino Olona; un teatro, quello della Barbara Melzi, diventa per una sera ribalta per lo sport e luogo di incontro e confronto sul tema. L’incontro si rivolge alle famiglie, alla scuola e alle società sportive, mettendo a frutto la testimonianza di uomini e donne coinvolti attivamente nell’ambito sportivo: allenatori, educatori, testimoni in prima persona di come lo sport possa salvare da situazioni negative, atleti del territorio e genitori che spiegheranno l’impatto che lo sport ha nella gestione familiare. Si parlerà di sport come processo, cammino e percorso di crescita; se ne esplorerà l’utilità anche come occasione di inclusione e contrasto al degrado e se ne evidenzierà la bellezza assumendo il punto di vista delle diverse figure coinvolte nella pratica sportiva. Spazio sarà dato al confronto con il pubblico nell’ottica di vivere la serata come occasione di crescita comune.

Modifiche viabilistiche: via Barlocco sarà chiusa al traffico dalle 6 alle 22

Lo svolgimento della Festa dello Sport comporterà la chiusura al traffico veicolare di via Barlocco dalle 6 alle 22.

Nella foto di copertina: da sinistra, il presidente della Commissione Sport Letterio Munafò, il presidente dell'Associazione delle società sportive legnanesi Carlo Bandera e l'assessore allo Sport Guido Bragato