Tutto pronto per il Cislianerfest: live on stage

Conto alla rovescia per la nona edizione di Cislianerfest, il contest musicale più amato del territorio per giovani promesse, quest'anno torna in presenza live il 2-3-4 settembre a Cisliano.

La gavetta è fondamentale per costruire una solida carriera

Anche per quest'edizione il festival cislianerfest avrà luogo presso “Libera Masseria”, bene confiscato alla ‘Ndrangheta che il Comune di Cisliano ha ottenuto nel 2021 l'assegnazione definitiva. La manifestazione sposa dunque diverse missioni, dalla promozione del territorio alla cultura della buona musica, ma soprattutto quella sociale, della legalità e della verità. Un opportunità imperdibile, in una fase storica dove chi vuole fare musica deve fare i conti con un sistema vorace, dove la competizione è agguerrita e famigerata. Non importa che tu sia un musicista professionista o uno alle prime armi, per noi non fa differenza: riteniamo che tutti debbano avere la stessa possibilità di esibirsi sul nostro palco, perciò non effettuiamo selezioni! Tuttavia, per dare ad ogni partecipante il giusto tempo di esibizione, il contest è a numero chiuso e premierà i migliori.

Una ricca line-up di artisti

Sul palco si esibiranno: Il suolo • jb virgo & chiara grimaldi • Atwood Underframe • Abitude • Johnny Casini • Kemas Giada Pintori • Chrysalis • NO Mercy For A Wandere Alison Udeschini • Xada • Dextera • Marco Conte Lune Bennett • Biomi • Riccardo D’avino • Corrado Chasin Godot • Bluesy Beard • Felix Guevara i cerchi sul grana • Leonardo • Sabina Vostner Loudblood