Tutti in sella per una biciclettata Eco-friendly nelle campagne

Il Comune di Sedriano, in collaborazione con gli Ecovolontari Milano Ovest Cascina Magna e la Coldiretti-Campagna Amica, ha organizzato una biciclettata Eco-friendly "Pedaliamo e raccogliamo".

La biciclettata Eco-friendly prevista per domenica 2 ottobre

L'appuntamento è previsto per domenica 2 ottobre 2022 a partire dalle 9 con ritrovo in piazza del Seminatore a Sedriano. Alle 9.15 si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica "Il rifiuto ritrovato" allestita dagli Ecovolontari in sala Mario Costa sempre in piazza del Seminatore; mentre la partenza avverrà alle 9.30. Direzione: le campagne sedrianesi.

Le tappe

Prima tappa in zona "Fontanile di casa" in via Leonardo da Vinci con la presentazione dei luoghi, l'esplorazione e la raccolta di rifiuti abbandonati. Dopo la prima tappa, i partecipanti proseguiranno fino alla Cascina Magna, dove ci sarà una visita guidata alla fattoria e un ristoro offerto dalla Coldiretti-Campagna Amica. Gli organizzatori distribuiranno sacchi e guanti per la pulizia.