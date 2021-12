Sabato 11 dicembre

Dalle 15.30 alle 18, la sede di viale Piemonte 10 è aperta per raccogliere generi alimentari.

Il circolo magentino del Pd apre le porte alla solidarietà. Sabato 11 dicembre, dalle 15.30 alle 18, la sede di viale Piemonte 10 è aperta per raccogliere generi alimentari, preferibilmente a lunga conservazione (legumi in scatola, tonno, pasta, latte, olio, ecc).

Torna Solidarietà in circolo col Pd magentino

"La pandemia ha colpito duramente la nostra città e sono molte le famiglie che vivono in condizioni di fragilità sociale ed economica. Per questo abbiamo deciso di metterci a disposizione anche quest'anno per dare un sostegno alla nostra comunità - spiega il segretario dem, Luca Rondena - Apriremo il nostro circolo per raccogliere beni di prima necessità che verranno distribuiti dalla rete di associazioni presenti sul territorio ai più bisognosi".