Torna la Befana del vigile per aiutare chi è in difficoltà

Torna anche quest'anno il tradizionale appuntamento con la Befana del Vigile organizzata dalla Polizia Locale e da alcune associazioni rhodensi insieme al Comune

Venerdì 6 gennaio in piazza San Vittore

Venerdì 6 gennaio dalle 10 alle 12.30, in piazza San Vittore torna la Befana caratterizzata da cappellaccio e scopa sarà presente nel cuore della città insieme con il Vespa Club, la Protezione civile e agenti della Polizia Locale per raccogliere pacchi dono che saranno poi distribuiti dalla Caritas cittadina. Il Vespa Club, tempo permettendo, porterà alcuni modelli Vespa degli anni Cinquanta e Sessanta per chi vorrà scattarsi una foto e rievocare quei decenni.

Gli organizzatori chiedono di donare giochi, libri e materiale scolastico

Per comporre i pacchi si suggeriscono giochi, libri e materiale scolastico oppure prodotti per l’igiene e per la casa. Un modo per dare spensieratezza ai piccoli, sostenerli nel loro percorso di studi e garantire alle famiglie forniture che rappresentano costi consistenti nella spesa settimanale ma risultano essenziali. Il Comune fa appello alla generosità dei rhodensi che potranno dare un contributo con il loro pacco dono.

Una tradizione nata nel dopoguerra

La "Befana del Vigile" è stata una tradizione diffusa in molti comandi della polizia nelle grandi città. Nata nel dopoguerra, per raccogliere generi alimentari e doni da distribuire ai bisognosi ed allo stesso tempo per riconoscere l'impegno dei vigili al servizio della città, consisteva nel portare un regalo al vigile in pedana secondo le proprie disponibilità, generalmente alimentari.