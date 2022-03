Torna il concerto di San Giuseppe a Busto Garolfo

L'appuntamento

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo è pronto a rinnovare la tradizione con il concerto previsto per domenica pomeriggio.

Torna il Concerto di San Giuseppe del Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia di Busto Garolfo.

La tradizione si rinnova con il concerto di San Giuseppe

Una tradizione molto sentita in paese, cui la pandemia aveva messo i bastoni tra le ruote, ma che la banda cittadina è pronta a rinverdire. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 20 marzo 2022, alle 17, al Cineteatro Sacro Cuore di via Mazzini 27 a Busto Garolfo.

"Diamo continuità alla tradizione dopo due anni di stop forzato"

"Finalmente, dopo due anni di stop a causa dei divieti Covid, possiamo dare continuità alla tradizione che da sempre ci vede esibirci in concerto in occasione della Festa di San Giuseppe - spiega a nome del direttivo Emanuela Binaghi - Quest’anno tra l’altro abbiamo un importante anniversario da celebrare: il Corpo musicale parrocchiale Santa Cecilia ricorda i 70 anni più uno dalla fondazione".

La banda bustese è infatti nata nel 1951, dalla fusione di due bande precedenti.

Nel 2021 l’emergenza sanitaria ha impedito di celebrare degnamente l’importante anniversario, ma quest’anno il Corpo musicale diretto dal maestro Fulvio Clementi è pronto a rifarsi. Innanzitutto con il concerto di domenica ("che si aprirà con un brano dedicato alla pace eseguito da tutti gli allievi e i giovani e che proseguirà con un programma che comprende pezzi che fanno parte della nostra storia") e poi dando alle stampe un libro che racconta la banda bustese dalle origini ai giorni nostri ("che presenteremo prima dell’estate").

L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione al 339.5918579.