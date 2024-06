"The road to Starfighter" per Legnano mette le ali

Terzo appuntamento con la rassegna di incontri Legnano mette le ali: sabato 15 giugno sarà ospite in città Toni Fogliani che racconterà il modo in cui si doveva affrontare il corso per diventare piloti sul mitico F-104 "Starfighter".

The road to Starfighter

“...che questa raccolta di otto anni d'esperienza possa in qualche modo servire per meglio capire le problematiche che il Corso Istruttori sul mitico F-104 comporta.” Toni Fogliani

Sabato 15 Giugno 2024, ore 21, Associarma Legnano e AAA Saronno, in collaborazione con Amici del Reparto Sperimentale di Volo, presentano "The road to Starfighter", un incontro con Toni Fogliani “Leo 8” che racconterà il modo in cui si doveva affrontare il corso per diventare piloti sul mitico F-104 “ Starfighter”.

Chi è Toni Fogliani

Toni Fogliani, già pilota operativo della nostra Aeronautica Militare su F-104 e TF-104 con 3500 ore di volo, è stato per otto anni istruttore presso il 20º Gruppo O.C.U. (Operational Conversion Unit). Il 20º Gruppo appartiene al 4º Stormo dell'Aeronautica Militare, con la missione di addestrare i piloti assegnati alla linea Caccia e ha sede nell'Aeroporto "Corrado Baccarini" di Grosseto.

Appuntamento alle 21 di sabato 15 giugno

L'evento avrà luogo Sabato 15 Giugno 2024, ore 21 presso la palazzina Associarma, piazza Medaglie d'Oro, Legnano e fa parte del ciclo Legnano Mette Le Ali ’24 – da un centenario all’altro.

L'ingresso sarà libero e fino ad esaurimento dei posti.

Conosciamo meglio le associazioni

Associarma Legnano, costituita nel 1973, riunisce le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano al fine di rappresentarle univocamente presso le autorità cittadine e meglio impiegare le loro sinergie in occasione di iniziative culturali e sociali.

Associazione Arma Aeronautica Saronno, costituita nel 1971, come Sezione della AAA Nazionale, si propone di tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare, promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica, incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale ed amatoriale.

Amici del Reparto Sperimentale di Volo, o semplicemente Amici della Sperimentale, il primo club diventato associazione culturale dal 28 Marzo 2024 la cui esistenza è riconosciuta dall’AM (Areounatica Militare), è composta da appassionati del RSV e del volo in ogni suo aspetto, da piloti civili e militari, da fotografi per diletto e professione e da chiunque abbia fatto parte del RSV.