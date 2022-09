Tapasciada Bicitav: una gara podistica per valorizzare il percorso ciclopedonale

Conto alla rovescia per la tapasciada BiciTav che si terrà domenica 2 ottobre 2022 con partenza da Bernate e arrivo ad Arluno.

Tapasciada BiciTav: la gara podistica per il territorio

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino, in qualità di capofila del Protocollo di intesa sottoscritto nel luglio del 2021 con i comuni di Arluno, Ossona, Marcallo con Casone, Bernate Ticino e Boffalora sopra Ticino per la congiunta valorizzazione della pista ciclopedonale posta lungo il percorso dell’alta velocità, ha il piacere di ricordare che, grazie alla collaborazione dell’associazione sportiva Atletica 99 di Vittuone, domenica 2 ottobre 2022 verrà organizzata una gara podistica denominata Tapasciada Bicitav, con partenza da Bernate Ticino e arrivo ad Arluno.

Il percorso

Il percorso si snoderà per un totale di 13 chilometri lungo tutto il percorso della BiciTav e ognuno potrà partecipare, con il proprio passo, di corsa o camminando. Ad Arluno, punto di arrivo, sarà messo a disposizione un pullman-navetta per riportare gli atleti al punto di partenza a Bernate Ticino. Inoltre sul prato del Parco di via Toti di Arluno, (arrivo della gara podistica), verrà organizzato un evento di atletica per ragazzi da Riccardi Academy.

I campioni che parteciperanno all'evento podistico e l'obiettivo per il territorio

Correranno con i partecipanti i due “Legend” Manuela Di Centa, campionessa olimpica sci di fondo e Andrea Lucchetta, campione del mondo di pallavolo. Parteciperà inoltre il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

L’evento vuole essere una vera e propria promozione del percorso e dei suoi territori, ma anche un momento di grande festa per tutti, famiglie e bambini.

Le parole del sindaco di Santo Stefano Ticino

Il sindaco Dario Tunesi commenta:

“Attraverso questi primi risultati iniziamo a concretizzare le finalità e le azioni del Protocollo d’intesa sottoscritto fra i comuni, in particolare per la tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso la valorizzazione del percorso ciclopedonale, l’organizzazione di eventi sportivi e l’uso del percorso ciclopedonale come volano per lo sviluppo di percorsi turistici e culturali che valorizzino i punti di interesse del territorio”.