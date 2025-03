Successo per la terza Giornata Medioevale

La terza edizione della Giornata medioevale nella Cascina San Bernardino ha confermato il successo di un’iniziativa diventata una tradizione per il quartiere San Paolo di Legnano.

Un tuffo nel passato con la Giornata Medioevale

La manifestazione, andata in scena ieri, domenica 30 marzo, è stata organizzata dall'associazione Quatar Ges e non solo con il supporto della scuola campanaria del Chiostro di Voltorre, dell'Ordine dei Cavalieri di Legnano, degli Arceri del martello, della compagnia teatrale Instabile, della scuola materna San Paolo, del Centro ippico La stella e del Gruppo dei papà del quartiere San Paolo, ed è stata patrocinata dal Comune di Legnano.

Flusso costante di persone per tutto il giorno

Un flusso costante di persone, in aumento rispetto alle edizioni precedenti, ha visitato gli angoli suggestivi della piazza della chiesetta di San Bernardino con le rievocazioni storiche e le attrazioni anche per i più piccoli. Nel corso della Festa l’associazione Quatar Ges e non solo ha raccolto le firme per portare all’attenzione lo stato della chiesa della Ponzella.

Un programma ricco per adulti e bambini

Rosario Barberi, a nome di Quatar ges e non solo, ha commentato:

"Sono particolarmente felice per la riuscita della Giornata Medioevale sia in termini di partecipazione dei cittadini del quartiere San Paolo e non solo ma soprattutto per l'allegria che si percepiva nelle varie rappresentazioni da parte delle varie associazioni. Mi preme evidenziare la rappresentazione teatrale della Battaglia di Legnano da parte della Compagnia degli Instabili condivisa con i componenti dell'Ordine dei Cavalieri di Legnano, una rappresentazione ironica e fonte di allegria per gli spettatori. Significativo quanto prodotto dagli Arcieri del martello di Legnano, dalla Scuola campanaria del Chiostro di Voltorre, dal maneggio La Stella. È stato importante il contributo della scuola materna San Paolo che ha permesso ai bambini di divertirsi con i vari giochi proposti oltre che di disegnare. Un grazie per il supporto dato all'evento dal Gruppo dei papà".

Un'associazione che rende vivo il quartiere

Presente anche l'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca che ha dichiarato:

"È entusiasmante vedere un’associazione che vuole rendere vivo un quartiere attraverso la scoperta di antiche tradizioni e che aiuta tutti a conoscere meglio il territorio dove viviamo. È una fortuna la presenza di tante persone che gratuitamente si mettono al servizio della comunità attraverso le associazioni per rendere il nostro territorio ricco di eventi".