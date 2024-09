Successo per la passeggiata in centro con i Ciceroni Volontari

Successo per l'appuntamento di fine estate con il Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano.

Alla scoperta dell'evoluzione di Legnano da borgo agricolo a città con i Ciceroni Volontari

Ieri, giovedì 19 settembre, in occasione del centenario dell’assegnazione del titolo di città, il gruppo ha proposto una passeggiata serale in centro, per raccontare l’evoluzione cronologica degli avvenimenti che hanno portato Legnano a passare da "Borgo agricolo, a città".

Un "grazie" ad Alessandra, Annapaola, Giulia, Nicoletta, Sergio e Valentino

Il Gruppo commenta così la buona riuscita dell'evento e dà appuntamento alla prossima visita guidata:

"Ringraziamo tutti i partecipanti per la piacevole e amichevole chiacchierata di ieri sera per le vie del centro cittadino e per i ringraziamenti avuti a fine serata, per la buona riuscita dell'evento. Un grazie ai Ciceroni Alessandra, Annapaola, Giulia, Nicoletta, Sergio e Valentino, e al prossimo evento".