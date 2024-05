Stasera la Provaccia, gustoso "antipasto" del Palio

È il gustoso "antipasto" del Palio, una corsa ippica riservata ai fantini emergenti capace di suscitare... l’acquolina per la grande sfida di domenica 26 maggio che le contrade attendono, sognano e temono da un anno.

E' già febbre da Palio: stasera va in scena la Provaccia

Stiamo parlando ovviamente del Memorial Favari, del quale oggi, venerdì 24 maggio, andrà in scena la 39esima edizione. Nato negli anni ‘80 per iniziativa del Collegio dei capitani e delle contrade, è una corsa a pelo con lo stesso regolamento del Palio (le due classiche batterie da quattro cavalli ciascuna e la finale, disputata tra i due vincitori di ciascuna batteria) riservata a giovani fantini emergenti. La manifestazione prende il nome dall’indimenticato Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio.

Appuntamento alle 20 allo Stadio Mari di via Pisacane

L’appuntamento con la Provaccia, così la chiamano tutti, è per le 20 di oggi, venerdì 24 maggio, allo Stadio Mari di via Pisacane. Ad aprire la serata sarà la Fanfara dei Bersaglieri, seguirà la sfilata dei bambini che hanno partecipato e vinto il concorso "Palio di Legnano, Storia e Cultura" promosso dal Collegio dei capitani e delle contrade con il patrocinio del Comune di Legnano. Poi sarà la volta della presentazione delle reggenze di contrada e dell’ingresso del gran maestro Raffaele Bonito. Dopodiché sarà dato il via alle batterie eliminatorie (due, ciascuna da quattro contrade, sorteggiate in loco), seguiranno gli onori al gran maestro, la finale della gara ippica (che vedrà scendere in pista cavalli primi e secondi classificati di entrambe le batterie) e infine la premiazione della contrada vincitrice. Mossiere Davide Busatti.

Ad aggiudicarsi l'edizione 2023 era stata Sant'Erasmo

Per la cronaca, ad aggiudicarsi l’edizione 2023 della Provaccia era stato il fantino Andrea Sanna, che montava il cavallo T’Appartengo e vestiva la giubba di Sant’Erasmo. A vincere l’edizione precedente era stata la contrada Legnarello, col fantino Michel Putzu e il cavallo Morning Glory. Nell'albo d'oro a guidare la classifica della Provaccia è Sant'Ambrogio, con 12 vittorie (l’ultima nel 2021 con il fantino Federico Guglielmi sul cavallo Ares Elce); seguono San Magno con sei (l’ultima nel 2018 con il fantino Marco Bitti sul cavallo Shane Falco) e Legnarello con cinque (l’ultima, come già ricordato, nel 2022).

Nella foto di copertina: un momento dell'edizione 2023 della Provaccia, vinta da Sant'Erasmo con T'Appartengo montato da Andrea Sanna