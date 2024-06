Spostata a data da destinarsi l'iniziativa su Matteotti nel centenario del delitto

È stata rinviata a data da destinarsi l'iniziativa promossa a Legnano in occasione dei cent'anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, una serata per non dimenticare; l'evento - promosso da Polis e Anpi con il patrocinio dell'Amministrazione comunale - era previsto per il 10 giugno.

Chi era Giacomo Matteotti

I promotori della serata spiegano:

"Alle 16.30 del 10 giugno 1924, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma, un uomo viene caricato a forza su un’automobile; quest’uomo è Giacomo Matteotti, deputato socialista, avversario del fascismo e di Benito Mussolini. Non sarà più visto vivo. Il suo corpo fu ritrovato pochi giorni dopo barbaramente massacrato e gettato in una buca. I suoi assassini furono individuati ma di fatto mai puniti per la loro contiguità al regime fascista. Mussolini fu di fatto il vero mandante dell’omicidio".

Relatore Giorgio Vecchio

Durante l'iniziativa interverrà Giorgio Vecchio, docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Parma, il gruppo musicale dei Numantini. L'evento era programmato per le 21 nella sala conferenze di Palazzo Leone da Perego a Legnano (via Gilardelli 10). Gli organizzatori comunicheranno al più presto la nuova data.