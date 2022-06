Sport in festa dopo due anni

Sport in festa a Legnano.

Sport in festa a Legnano domenica 19 giugno dopo due anni di stop

L’appuntamento organizzato dall'Associazione società sportive legnanesi e dal Comune sarà in piazza Mercato dalle 10 alle 19 di domenica 19 giugno 2022. Ci saranno una trentina di associazioni, tre campi (per basket, volley e calcio), uno spazio per le arti marziali, un palco per le presentazioni, l’area per le esibizioni sbandieratori e il punto ristoro. Si presenterà così piazza Mercato domenica 19 giugno dalle 10 alle 19 per la Festa dello Sport, che ritorna dopo una sospensione di due anni. Lo scorso settembre il direttivo di Assl aveva comunicato all’Amministrazione comunale la decisione di rinviare la Festa al giugno 2022 dato il rischio assembramenti; un proposito che si è realizzato rinnovando la collaborazione fra le parti. La manifestazione è promossa per avvicinare persone di tutte le età alle varie discipline sportive dando loro la possibilità di cimentarvisi sui vari campi di gioco.

"La novità di questa edizione sta nella modalità con cui le società sportive condivideranno gli spazi; mentre negli anni passati ognuna svolgeva la sua dimostrazione indipendentemente dalle altre, quest’anno si alterneranno sugli stessi campi - spiega il presidente dell’Assl Carlo Bandera­ - Questa impostazione restituisce meglio l’immagine di quello che Legnano offre in termini di pratiche sportive ai suoi cittadini. E raggruppando tutte le società in una piazza ne guadagnerà anche il colpo d’occhio d’insieme. Grande cura, poi, abbiamo dedicato alla scelta dei campi per le dimostrazioni, tutti di ottima qualità; aspetto, questo, che costituisce la condizione ideale per mettersi alla prova in qualsiasi disciplina sportiva".

"La 'nuova' Festa dello sport renderà immediatamente l’idea della comunità che le società sportive legnanesi rappresentano; un movimento unico che coinvolge migliaia di giovani e adulti - commenta Guido Bragato, assessore allo Sport - In questo senso è molto preziosa la regia dell’Assl, che coordina costantemente l’attività sportiva e la cui collaborazione con l’Amministrazione comunale è continua. Le decine di società attive in città garantiscono una proposta assai ampia per varietà di discipline e capacità di rivolgersi a tutte le fasce di età, dalla pratica di base ai risultati di eccellenza, sempre con grande attenzione alla valenza sociale dello sport. Domenica sarà l’occasione di promuovere questa ricchezza e farsi conoscere al meglio dai legnanesi e non solo, nello spirito del claim della manifestazione, 'Lo sport di Legnano incontra la sua città'".

Ecco l’elenco delle società che saranno presenti alla Festa dello sport

Calcio: Academy Legnano, Legnanese calcio, Legnarello ssm asd, SS. Martiri polisportiva asd calcio

Ginnastica: Amico Sport asd (ginnastica acrobatica), Ginnastica moderna asd (ginnastica ritmica), Ginnastica Perseverant asd (ginnastica artistica)

Arco: Arcieri del martello asd

Ciclismo: Unione Sportiva Legnanese Ciclisti asd.

Volley: Fo.co.l. Volley Legnano gs asd, Vomien SS. Martiri asd

Football americano: Frogs Legnano aft asd

Arti Marziali: Haganah Legnano asd Arti Marziali (Ju Jitsu Israeliano e KickBoxing), Judo club asd judo, Karate kickboxing asd (karate e kickboxing), Karate Legnano Shorei Shobukan asd (karate), SO. CU. Karate Legnano asd (karate), Versus asd (arti marziali)

Baseball e softball: Legnano baseball softball asd

Basket: Junior Knights Legnano S.s.d.r.l. asd, Siderea basket Legnano, Virtus Carroccio asd

Rugby: Rugby Legnano i Crociati asd

Corsa podistica: Runners Legnano ssd arl

Scherma: Club Scherma Legnano

Nordic walking: Nordic walking Altomilanese asd

Castoro Sport Legnano asd (basket e ginnastica ritmica)

Live for life Academy asd (danza, acrobatica aerea, pilates, fitness, corsi per neomamme e arti marziali)

OLC Volley e OLC Calcio asd (volley, calcio e tennis da tavolo)

S.M. KOLBE asd (volley, basket e atletica)

Sbandieratori e Musici di Legnano

Sezione associazione italiana arbitri di Legnano, Laboratorio danza (danza, fitness e pole dance)