Si è aperta la 417esima Antica Fiera di San Martino a Inveruno

E' stata inaugurata questa mattina, sabato 9 novembre, la 417esima edizione dell'Antica Fiera di San Martino a Inveruno.

Aperta l'Antica Fiera di San Martino

Taglio del nastro questa mattina per la manifestazione storica di Inveruno.

"Non nascondo la mia emozione nell'inaugurare da sindaco la nostra Fiera - ha detto la prima cittadina Nicoletta Saveri - Un appuntamento che segna un momento di incontro e festa per tutto il territorio. Celebriamo la tradizione ma in tutti questi anni la manifestazione è cresciuta, accogliendo e raccontando buone pratiche in ambito agroalimentare e zootecnico senza perdere la propria identità".

"Preserviamo la nostra agricoltura"

Presenti alla cerimonia inaugurale come rappresentanti istituzionali la consigliera regionale Carmela Rozza e il vicesindaco di Città Metropolitana Francesco Vassallo; entrambi hanno sottolineato come l'agricoltura sia un settore importante e come vada preservata la qualità di quanto produce la terra. Presenti anche numerosi sindaci del territorio e rappresentanti delle forze dell'ordine.

Assenti per restrizioni

Purtroppo non sono presenti in fiera i bovini, gli ovini, i caprini e i maiali a causa delle restrizioni sociosanitarie da parte di Ats, a causa delle malattie che hanno colpito questi settori, la Blue Tongue e la peste suina.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Ma gli altri animali tipici della manifestazione e della zootecnia ci sono: nel padiglione della biodiversità in viale Piemonte troviamo asini, pony e cavalli; c'è poi la mostra sociale avicola e la mostra di coniglicoltura in via Manzoni.

La fiera prosegue domenica e lunedì con stand commerciali, bancarelle, prodotti dell'agricoltura a km zero.