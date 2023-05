Sfilata dei trattori (anche d'epoca) per la Festa dell'agricoltura

Grande festa a Santo Stefano Ticino per la 18esima edizione della Festa dell'agricoltura.

Santo Stefano Ticino in festa nel segno dell'agricoltura

L'evento è iniziato ieri, sabato 27 maggio 2023, con la Messa per tutti gli agricoltori, ma l'apice è atteso oggi, domenica 28 maggio. La giornata è iniziata con l'antico mercatino alle 9, è continuata con la sfilata delle macchine agricole d'epoca e a trazione animale con la partecipazione del Museo storico del Comando provinciale dei Vigilj del fuoco di Milano, del Bianchina Classic Club e del Centro ippico New Artephion.

Nel pomeriggio, alle 15 ci saranno la rievocazione degli antichi mestieri e la fattoria didattica in piazza. Alle 16.30 esibizione di horseball.