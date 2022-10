Sedriano festeggia il patrono consegnando il Remigino

Sedriano festeggia il suo patrono e lo fa consegnando il tradizionale Remigino.

Premiato Giuseppe Chiappa presidente della farmacia comunale per 16 anni

La cerimonia si è svolta nella serata di ieri, sabato 8 ottobre , al cineteatro Agorà. A essere premiato Giuseppe Chiappa "per l'impegno profuso come volontario, in particolare come presidente della farmacia comunale per 16 anni, dal 1993 al 2009" ha spiegato il sindaco Marco Re, che poi ha continuato: "In tutti quegli anni la Farmacia ha svolto numerose azioni nel sociale ed ha acquistato anche l'attuale sede. Grazie Giuseppe del Tuo impegno gratuito e silenzioso". Il Remigino è stato assegnato nel corso della rappresentazione "Quel Como del Lago di Ramo" della locale compagnia teatrale "La Nuova Lepanto".