San Vittore in festa per il primo centenario della sua chiesa parrocchiale

La Parrocchia e il Comune di San Vittore Olona stanno vivendo a maggio 2023 il primo centenario della costruzione del tempio dedicato a San Vittore.

A San Vittore un'intera comunità in festa

Il paese è in festa per il primo centenario del tempio dedicato a San Vittore, legionario africano che morì martire nel 303 durante la persecuzione di Massiminiano in seguito al suo rifiuto di prestare il culto all'imperatore.

Il ricco calendario: sabato 20 maggio 2023

Nel calendario, ricco di manifestazioni religiose, artistiche, culturali e conviviali, si trovano i seguenti eventi:

-sabato 20 maggio alle 16.30 inaugurazione in piazza Italia della mostra "La casa di Dio nella città dell'uomo"; e alle 17 convegno sul tema nella Sala polivalente di via Vittorio Veneto: "A distanza di un secolo, in un tempo di laicizzazione e di scristianizzazione, l’architettura religiosa del Novecento che messaggio lascia a chi la guarda e soprattutto ai cristiani che la frequentano?". Interverranno: gli accademici Elena Pontiggia e Ferdinando Zanzottera, le storiche dell'arte Ornella Migone e Giulia Bombelli, il delegato delle Chiese lombarde Carlo Capponi, il coordinatore giornalista scrittore Leonardo Servadio.

Gli altri appuntamenti

Ecco gli altri appuntamenti:

-domenica 21 maggio alle 15 e alle 17 visita guidata alla chiesa parrocchiale e visite libere al museo sottostante e al campanile;

-giovedì 25 maggio alle 21 concelebrazione presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini. A seguire sul piazzale rinfresco e trattenimento della banda musicale;

-domenica 28 maggio alle 21 in chiesa parrocchiale concerto dell’orchestra da Camera della città di Legnano F.J. Haydn.