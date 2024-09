San Paolo: il quartiere viene animato dai trattori

Le campanelle delle scuole hanno risvegliato i ragazzi, ma per svegliare il quartiere occorreva qualcosa di forte: il suono dei trattori.

Grande festa a San Paolo

L’Associazione Quatar ges e non solo riporta le lancette indietro nel tempo in una calda domenica di settembre. Alle10 del mattino di domenica 15 settembre da via Podgora a Legnano sono partiti 13 trattori per la giornata di festa e hanno attraversato le arterie del quartiere, via Liguria, via Lucania, via Parma, via Marcolini, via Abruzzi, via Sardegna per arrivare all’ oratorio San Paolo dove i conducenti e gli stessi trattori sono stati benedetti dopo la messa.

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Un ritorno alle radici

Il commento dell'assessore alla comunità inclusiva Ilaria Maffei :

"È stata un’iniziativa molto attrattiva soprattutto per i più piccoli. Questo tipo di eventi consente di riavvicinare il mondo agricolo a tutti noi che viviamo in un contesto fin troppo urbanizzato. Un grazie alle associazioni che contribuiscono alla valorizzazione delle periferie e delle tradizioni".