San Bernardino accoglie i fantini Federico Arri e Nicolò Farnetani

San Bernardino: cena del fantino per accogliere Federico Arri e Nicolò Farnetani.

San Bernardino, finalmente una cena di nuovo in contrada

Nella serata di sabato 3 luglio 2021, la contrada biancorossa ha accolto il fantino Federico Arri che indosserà la giubba di contrada al Palio del prossimo 19 settembre e Nicolò Farnetani che disputerà la Provaccia per San Bernardino. "Nel maniero di via Somalia, sabato sera si è respirata un’aria di ritorno alla normalità - spiegano dalla contrada - Una cena di nuovo in contrada, tutti insieme, a cantare i propri colori e ad 'abbracciare' metaforicamente ma con il cuore, i propri fantini!".

Un centinaio i biancorossi che hanno "abbracciato" i due fantini

Un centinaio i contradaioli che non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento per trasmettere tutto il loro amore e passione ai due fantini che domenica 4 luglio hanno onorato la giubba di contrada alle corse di addestramento al Centro ippico Etrea. Durante la cena, i discorsi appassionati di capitano e gran priore, uniti alle parole dei protagonisti hanno accompagnato e reso ancora più magica l’atmosfera paliesca. Omaggiato del foulard di Contrada anche il parroco don Walter Zatta.