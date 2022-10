Salamellando con l'Avis in favore di Anffas

Una corsa podistica a passo libero che ha il sapore di solidarietà: è l'evento Salamellando con l'Avis, manifestazione arrivata alla sua dodicesima edizione e che si svolge ad Abbiategrasso.

Salamellando con l'Avis: appuntamento a La Cappelletta di Bià

La corsa podistica a passo libero si svolgerà nella mattinata di domenica 23 ottobre 2022. L’evento, arrivato alla sua dodicesima edizione, si chiama Salamellando con l’Avis e il ricavato sarà devoluto all’Anffas Onlus di Abbiategrasso per sostenere le sue attività. In prima linea l’Asd Le Salamelle e l’Avis di Abbiategrasso, coadiuvati dal gruppo La Cappelletta.

Il ritrovo è previsto domenica alle 8 alla Cappelletta in via Stignani 61 a Bià.

Le iscrizioni e il percorso

Le iscrizioni e la partenza sono permesse dalle 8 fino alle 9, con l’obbligo della mascherina e della distanza interpersonale. I partecipanti potranno scegliere se cimentarsi nel percorso da 7 o da 11 chilometri.

Alle 10 è prevista la premiazione dei 10 gruppi più numerosi e del gruppo Avis più numeroso.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il seguente numero di telefono: 327.7474916 (dalle 18 alle 22). Oppure scrivere a info@lesalamelle.it.

Per i gruppi è obbligatorio segnalare la lista dei partecipanti; per quanto riguarda i singoli invece sono da indicare il nome, il cognome, la data di nascita e, se presente, il numero tessera Fiasp.

(Nella foto di copertina un momento di Salamellando con l'Avis nell'edizione del 2017)