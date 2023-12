Runt’Ambroeus: tutti in marcia con i gialloverdi

Pronti per la Runt’Ambroeus?

Torna la Runt’Ambroeus

L’appuntamento con la quinta edizione della corsa/camminata di sei chilometri a ritmo libero promossa dalla contrada Sant’Ambrogio è per domenica 10 dicembre.

Il ritrovo è fissato per le 9 davanti al maniero di contrada, in via Madonna delle Grazie 3, la partenza per le 10. Iscrizioni sul posto entro le 9.30 oppure al maniero (fino alle 21.30 di venerdì 8 dicembre), alla Farmacia Santa Teresa di via Monte Rosa 45a, al Decathlon di via Togliatti 2 a Rescaldina e da Yes we run in corso Matteotti 2 a Castellanza. La quota di iscrizione è di 10 euro (5 per i bambini fino a 10 anni, gratis se accompagnati). Tutti i partecipanti riceveranno il pacco gara in omaggio (kit corsa e gadget).

Nella foto di copertina: l'edizione 2021 della manifestazione podistica non competitiva