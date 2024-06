Ritorno al passato al Guerriero di Legnano

Grande successo per la visita guidata del Monumento al Guerriero di Legnano proposta per domenica 9 giugno dal Gruppo Ciceroni Volontari.

Il "grazie" del Gruppo Ciceroni Volontari di Legnano

"Un grazie particolare al nostro "Alberto da Giussano", Riccardo Croci, alle contradaiole di Legnarello Irene e Letizia, intervenuti a supporto dei ciceroni Eligio e Valentino, per le emozioni trasmesse nel ricordare la sfilata, nel ruolo più prestigioso, e la vita nei Manieri con l'impegno di tutto un anno per preparare al meglio la sfilata".

L'associazione ha aggiunto:

"Un grazie ai fotografi Antonio Pasquale Emanuele, Francesco Morello e Giancarlo De Angeli per le ottime foto.

Inoltre un grazie alla Polizia Locale per l'assistenza logistica, al Sindaco Lorenzo Radice e Assessore Monica Berna Nasca per i saluti e appoggio dell'iniziativa".