Rinviato l'evento al Parco Lincoln di Vittuone

L'Amministrazione comunale di Vittuone ha comunicato il rinvio della serata prevista per stasera, venerdì 30 giugno 2023, al Parco Lincoln.

Letture tratte dal libro di Mario Calabresi: evento rinviato

Viste le previsioni meteo, l’evento teatrale di questa sera al Parco Lincoln, “Una volta sola” - letture tratte dal libro di Mario Calabresi, a cura della Compagnia Teatrale Vittuonese, viene rinviato al 15 settembre alle 21.

L'avvio della rassegna "E...state a Vittuone"

Domani, sabato 1° luglio, alle 21 in chiesa parrocchiale si terrà "Atmosfere di viaggio", concerto del coro femminile Anemodes, diretto da Roberta Mangiacavalli. Con questa serata prenderà il via sia la rassegna "Gli eventi d’E…state delle associazioni" sia l’ampio programma di "E…state a Vittuone", con tutta una serie di eventi a ingresso libero destinati ad animare pomeriggi, serate ma anche risvegli di molte giornate vittuonesi nei mesi di luglio e settembre, con una… incursione anche in agosto.