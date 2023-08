Ricco calendario per la festa di Vigano Certosino

Tanti appuntamenti per la festa patronale di Vigano Certosino, frazione di Gaggiano, prevista per l’8, il 9, il 10 e l’11 settembre 2023.

La Patronale di Vigano Certosino: si parte l'8 settembre

Anche quest’anno per i residenti e i visitatori le proposte per divertirsi sono molteplici, per tutti i gusti, grandi e piccini; sport, teatro, magia e non poteva mancare il buon cibo.

Il sipario si alzerà venerdì 8 settembre alle 18 con i Vespri e l’Adorazione eucaristica, alle 21 lo spettacolo teatrale del gruppo Codos con "Bada! una badante per lo zio" due atti in meneghino di Luigi Galli.

Il programma per il weekend

Sabato 9 settembre, nell’area feste, dalle 19.30 Cena sotto le stelle e dalle 21 tante risate con Paolo Casiraghi (suor Nausica) e Gianni Astone , attori di Zelig e Colorado.

Domenica 10 settembre sarà la giornata più impegnativa e ricca di eventi. Dopo il pranzo comunitario, nel pomeriggio dj set, bancarelle, area giochi per bimbi con gonfiabili, e le esibizioni della società sportive presenti nella zona, dal basket alle arti marziali. Alle 15.30 "La scatola magica: intrattenimento e spettacolo di magia", alle 16.30 "C’era una volta Vigano…" a cura dell’associazione culturale Il Rachinaldo.

Lunedì 11 settembe si spegneranno le luci sulla festa, con alle 18 la Messa e suffragio dei defunti; dalle 19.30 nell’area festa, infine, tutti i residenti potranno partecipare alla tradizionale risottata e tombolata.