Rhove, Shiva e Paky fanno saltare i giovani del Rugby Sound

Uno show con protagonisti i 3 principali artisti italiani della scena trap-rap Rhove, Shiva e Paky. Hanno saltato e cantato per tre ore di fila i tantissimi giovani presenti nella serata di ieri, lunedì, al Rugby Sound la rassegna musicale in scena in questi giorni al Castello di Legnano.

Freschi di album e di nuovi singoli, Shiva, Paky e Rhove stanno ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico e dopo aver infiammato il Love Mi di piazza del Duomo ha Milano hanno ripetuto il loro successo anche alla manifestazione musicale legnanese.

Un rap positivo e propositivo che punta a comunicare speranza

E nonostante la grandinata e il forte temporale che poco prima dell'inizio del concerto si è abbattuto su Legnano i tanti giovani presenti sul prato del Castello, provenienti da tutto il Nord-Ovest di Milano hanno cantato a squarciagola le canzoni dei loro idoli. Un rap positivo e propositivo, quello proposto dai tre artisti che punta a comunicare speranza e incoraggiamento ai propri coetanei. Uno stile musicale atipico e innovativo che colpisce e attira le generazioni di oggi

Rhove, due dischi di platino e tre dischi d'oro

Una delle canzoni più applaudite è stata “Shakerando” di Rhove. Una canzone che sta facendo saltare tutti, e non solo i giovani. Inizialmente oltre 240 milioni di stream totali, e più di 65 milioni di views con i suoi video, Rhove è salito ai vertici di tutte le classifiche digitali da YouTube a Shazam. Il singolo uscito a dicembre 2021, continua a persistere nelle prime posizioni della Chart singoli FIMI ancora in piena estate 2022. Gli stream arrivano a oltre 304 milioni e le visualizzazioni dei video a più di 90 milioni: due i dischi di platino e tre i dischi d’oro in poche settimane.