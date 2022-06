Rescalda si aggiudica il Palio

Rescalda si aggiudica l'edizione 2022 del Palio di Rescaldina.

Rescalda si porta a casa il gonfalone

La kermesse si è chiusa ieri, domenica 19 giugno 2022, con il Palio storico. Un'edizione tanto voluta per cercare di tornare alla normalità, un'edizione per far tornare insieme la gente. Per la terza edizione consecutiva è la contrada Rescalda, con 114 punti, a portarsi a casa il gonfalone. A seguire nella classifica finale Ravello, Croce e Torre, rispettivamente con 72, 51 e 107 punti. Dagli organizzatori un arrivederci al 2023.

Questi i risultati della giornata conclusiva

TIRO ALLA FUNE 400kg

1° RESCALDA 5 punti

1° RAVELLO 5 punti

- CROCE 0 punti (non partecipa)

- RAVELLO 0 punti (non partecipa)

SCI SU PISTA

1° RESCALDA 5 punti

2° RAVELLO 3 punti

3° CROCE 2 punti

4° TORRE 1 punto

STAFFETTA "PALIO"

1° RESCALDA 5 punti

2° RAVELLO 3 punti

3° CROCE 2 punti

- TORRE 0 punti (non partecipa)

TAGLIO DEL TRONCO

1° RAVELLO 5 punti

2° TORRE 3 punti

3° CROCE 2 punti

4° RESCALDA 1 punto

TIRO ALLA FUNE MASCHILE

1° RESCALDA 5 punti

2° RAVELLO 3 punti

3° CROCE 2 punti

4° TORRE 2 punti (jolly x2)

TIRO ALLA FUNE FEMMINILE

1° RESCALDA 5 punti

2° RAVELLO 3 punti

3° CROCE 2 punti

- TORRE 0 punti