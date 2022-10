"Quatar pass in di casin d’Invrugn": 360 podisti in corsa

Successo per la 44esima edizione della "Quatar pass in di casin d’Invrugn".

Trecentosessanta partecipanti alla 44esima "Quatar pass"

Dopo la sospensione obbligata a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, è tornato l'evento ludico motorio organizzato dal gruppo Aido inverunese e dalla Polisportiva Furato. La manifestazione è andata in scena domenica 16 ottobre 2022 e ha coinvolto ben 360 podisti.

Avis Run Corbetta premiato come gruppo più numeroso

Premiati dal sindaco Sara Bettinelli e dall’assessore allo Sport Paolo Ferrario con un cesto gastronomico i dieci gruppi più numerosi. I premi sono andati a Avis Run Corbetta (36 partecipanti), The whisky group (32), Free runners team (15), Asd Le Salamelle (14), Camminiamo per Erika (13), Gruppo cammino Inveruno (13), Gruppo podistico corbettese (13), Rhodense (12), Gruppo podistico Rosate (10), Quelli della via Baracca (10). Molto soddisfatti gli organizzatori che danno appuntamento alla prossima edizione.

Nella foto di copertina: gli organizzatori dell'evento ludico motorio insieme al sindaco Sara Bettinelli